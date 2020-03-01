В Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии Общественной палаты с избиркомом в день голосования об изменении Конституции

18:22 | 10.03.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

За ходом голосования об изменениях в Конституцию РФ 22 апреля будут следить общественники. Соглашение о взаимодействии Общественной палаты Свердловской области с региональным избиркомом было подписано сегодня, 10 марта.



Как рассказали в департаменте информполитики области, документ предусматривает сотрудничество и помощь в подготовке общественных организаций, активисты которых будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках. По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, главная задача наблюдателей – сохранение гласности и прозрачности. Планируется, что на каждом участке будет от двух до десяти наблюдателей.



Всего к голосованию собираются подготовить не менее 5 тысяч человек. Их обучением будет заниматься избирком.



Об изменениях в Конституции общественникам расскажут на экспертном совете 13 марта в Доме журналистов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»