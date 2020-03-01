Новости дня
18:22 | 10.03.2020
Фото: krasnodar.bezformata.com
В Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии Общественной палаты с избиркомом в день голосования об изменении Конституции
Как рассказали в департаменте информполитики области, документ предусматривает сотрудничество и помощь в подготовке общественных организаций, активисты которых будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках. По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, главная задача наблюдателей – сохранение гласности и прозрачности. Планируется, что на каждом участке будет от двух до десяти наблюдателей.
Всего к голосованию собираются подготовить не менее 5 тысяч человек. Их обучением будет заниматься избирком.
Об изменениях в Конституции общественникам расскажут на экспертном совете 13 марта в Доме журналистов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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