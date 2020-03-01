Спортсменка из Екатеринбурга выиграла три медали в Кубке России по конькобежному спорту

18:05 | 10.03.2020

Фото: пресс-служба СШ «Юность»

Воспитанница екатеринбургской спортивной школы «Юность» Екатерина Кошелева выиграла три медали Кубка России по конькобежному спорту, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Екатерина завоевала два «серебра» в беге на дистанции 100 метров и масс-старте, а также одну бронзовую медаль на дистанции 3000 метров.



Отметим, что соревнования состоялись в ледовом дворце «Крылатское» города Москвы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»