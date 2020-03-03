Гараж с тремя иномарками сгорел в Свердловской области

10:05 | 4.03.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Свердловской области сгорел гараж с тремя иномарками. Инцидент произошёл в деревне Бутырки под Камышловом. Серьёзные повреждения в огне получили Volkswagen Touareg, Datsun on-DO и Nissan March.



Площадь пожара составила 110 квадратных метров. На месте происшествия работали десять человек личного состава и две спецмашины.



В информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 01:23. В 01:48 открытое горение было ликвидировано, в 02:50 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»