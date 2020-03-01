В Свердловском облсуде рассматривается дело об убийстве и разбойном нападении на пункт скупки лома

16:59 | 3.03.2020

Фото: kuplu-metallolom.ru

Сегодня, 3 марта, в Свердловском областном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела по факту разбойного нападения на пункт приема цветного материала и убийства коммерсанта. Данные преступления были совершены в Тавде 21 мая прошлого года.



Как рассказали в пресс-службе Облсуда, по версии органов предварительного расследования, ранее неоднократно судимый по тяжким статьям Виктор Берглезов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из обреза охотничьего ружья в собственника пункта приема лома и похитил у него примерно 20 тысяч рублей. После этого подсудимый уехал в Тюмень, где самостоятельно сдался сотрудникам ДПС ГИБДД.



Обвинительное заключение Берглезову будет озвучено сегодня. Судебное следствие продолжается.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»