В Ирбите охранник напал на активиста, выходившего из здания Роспотребнадзора

15:50 | 2.03.2020

Фото: видео Алексея Кононова

Охранник ирбитского Роспотребнадзора напал на активиста Алексея Кононова за отказ показать документы.



Блогер пришел в региональный филиал федеральной службы выяснить, как проводится проверка в отношении недобросовестных коммунальщиков, халатно убирающих снег с дорог города.



После общения со специалистом, на выходе Кононов столкнулся с охранником, потребовавшим у блогера документы. Отметим, до этого пост охраны пустовал, активист прошел в здание свободно. На видео зафиксировано, что мужчина в гражданской одежде отказался представляться, после чего Кононов начал выходить на улицу. Но неизвестный, по словам активиста, напал на него сзади и схватил за волосы, чтобы вернуть обратно. «Со слов сотрудников, которые это видели, охранник Кононова не трогал, он просто придержал дверь», - сообщила главврач ирбитского Центра эпидемиологии Лариса Долматова.







Также женщина добавила, что здание обслуживает компания «Тайпан-Е» и обстоятельства произошедшего выясняются. По мнению чиновника, в потасовке виноваты оба ее участника: охранник должен был представиться и показать документы, Кононов мог бы вести себя менее провокационно.



Напомним, ирбитского активиста бьют не первый раз. На него покушался и охранник колледжа, после чего учреждению пришлось расторгнуть договор с охранной организацией. И земляки, в ответ на попытки активиста запретить автомобилистам заезжать во двор под знак о дорожных работах по свежеуложенному асфальту. До этого Алексей Конов сумел добиться обеспечения бесплатными бахилами и другими расходными материалами пациентов горбольницы, но ее руководители несколько раз пытались помешать видеосъемке, вызывая полицию. А в прошлом году Алексею назначили исправительные работы за то, что тот в своем видеоблоге назвал трусом начальника ГИБДД Ирбита.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»