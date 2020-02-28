На трассе в Свердловской области произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. Два человека погибли

19:18 | 29.02.2020

Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 29 февраля, на 56 километре трассы Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. ДТП произошло в 08:20 утра. В результате аварии погибло два человека.



Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась из-за того, что водитель грузового автомобиля, следуя со стороны Алапаевска в сторону Николо-Павловского, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за движением, и допустил занос полуприцепа и столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем «Фиат».



В результате ДТП две пассажирки «Фиат Дукато» от полученных травм скончалась на месте. Водитель же был госпитализирован в ЦГБ № 2 с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком 2 степени. Также госпитализирован 3-летний ребёнок - пассажир «Фиат».



В ведомстве добавили, что 36-летний водитель грузовика ранее 17 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Его водительский стаж в категории «СЕ» составляет 3 года.



На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Они произвели осмотр места происшествия и транспортных средств. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»