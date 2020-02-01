В Первоуральске суд огласил приговор по делу высокопоставленного сотрудника Фонда содействия капремонту, задержанного сотрудниками ФСБ

16:43 | 28.02.2020

В Первоуральском городском суде сегодня, 28 февраля, огласили приговор по уголовному делу в отношении главного специалиста Западного территориального отдела Регионального Фонда содействия капитальному ремонту Юрия Винокурова. Он признан виновным по п. «б», «г» ч.7 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряжённый с вымогательством»).



Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.



Дело рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении.



Юрий Винокуров был задержан 18 ноября 2019 года сотрудниками УФСБ по Свердловской области. По версии следствия, задержанный незаконно получал денежные средства от подрядчиков за оказание общего покровительства при приеме выполненных работ. Размер денежных средств варьировался и составлял в среднем 3% от подписанных актов выполненных работ. При очередной передаче денежных средств в размере 150 тысяч рублей от одного из подрядчиков указанный гражданин был задержан с поличным.

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