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11:51 | 28.02.2020

Фото: e1.ru

В Свердловской области появился еще один борец с камерами видеофиксации

Граждане продолжают мстить смотрителям камер видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области.

Еще один инцидент произошел на трассе в районе Нижних Серег. Там мужчина в санках, прикрепленных к снегоходу, на ходу ударил палкой лобовое стекло сотрудника ГИБДД.



Судя по видео, мужчины заранее подготовились к нападению. Удар палкой выглядел преднамеренным, а не случайным. В УГИБДД по Свердловской области о происшествии знают и уже разыскивают «народного мстителя».

Неделю назад разгневанный тракторист засыпал снегом выезд на дорогу, где в это время был припаркован автомобиль смотрителя камеры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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