Под Екатеринбургом ГИБДД разыскивает гневного «экскаваторщика»

15:58 | 20.02.2020

Фото: vk.com

В различных соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина про помощи фронтального погрузчика засыпает снегом выезд на дорогу и камеру видеофиксации нарушений ПДД.



Разгневанный «экскаваторщик» повредил госимущество на Пышминской объездной. Свердловчанин комментирует: «Щас сделаю ему подарок на 23 февраля. Знаков нету, а стоять мы любим». С этими словами он снегом засыпал выезд на дорогу, в том числе, и автомобиль сотрудника Госавтоинспекции, а также камеру видеофиксации нарушений ПДД. Дабы, по его логике, неповадно было штрафы выписывать за нарушения правил дорожного движения. Теперь ему грозит другой штраф – за повреждение дорог – в размере от пяти до 30 тысяч рублей.







В ведомстве отмечают, что все камеры фиксации видеонарушений согласованы и стоят для снижения аварийности и сохранения жизни граждан.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»