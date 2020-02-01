В Карпинске вынесли приговор свердловчанину, по вине которого в ДТП погибли трое туристов

20:10 | 27.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Карпинске вынесли приговор водителю грузового автомобиля, по вине которого на горной дороге погибли 3 туриста, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Авария случилась 6 июля вечером. В момент ДТП водитель грузовика «Урал-375» с грузовой цистерной Андрей Курочкин был пьян. Мужчина остановился возле карьера Иовского, где двое туристов попросили довезти их до автодороги. Водитель согласился, а позже грузовик остановили ещё 8 туристов и также попросили помощи.



Пассажиров водитель перевозил в кабине автомобиля, не имеющего свидетельства ДОПОГ, а также на площадке между кабиной автомобиля и цистерной и одного пассажира – сверху грузовой цистерны. Кроме того, Курочкин не выбрал безопасную для движения скорость, из-за чего на повороте «г. Карпинск – пос. Кылтым» допустил съезд автомобиля в кювет, после чего транспортное средство загорелось.



Трое пассажиров в результате аварии погибли, а ещё 7 были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



Суд назначил Дмитрию Курочкину 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить 194 тысячи рублей, затраченные на лечение одного из потерпевших.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»