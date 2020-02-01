Новости дня
17:44 | 27.02.2020
Фото: ok.ru
Из-за коронавируса в Свердловской области на предприятиях вводят «масочный режим»
Пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Ожиганова сообщила, что маски будут носить только сотрудники, контактирующие с клиентами, в остальных случаях работникам необходимо чаще проводить дезинфекцию рук и рабочих мест. Помимо прочего, к работе нельзя допускать тех, у кого есть симптомы ОРВИ.
Ожиганова отметила, что указание пришло из Центрального аппарата. «Меры носят рекомендательный характер, в случае если предприятие не будет соблюдать рекомендации, никаких штрафов не будет, но мы в ходе проверок будем убеждать усилить профилактику», – комментирует пресс-секретарь. При этом, в образовательных учреждениях дополнительные меры профилактики пока вводиться не будут.
В Роспотребнадзоре уверены, что масочный режим и другие рекомендации для общественного транспорта и общепита не только помогут не допустить распространения коронавируса, но заодно поспособствуют снижению числа подхвативших простуду и грипп.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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