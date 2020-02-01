Из-за коронавируса в Свердловской области на предприятиях вводят «масочный режим»

17:44 | 27.02.2020

Фото: ok.ru

Роспотребнадзор Свердловской области рассылает письма по уральским предприятиям с рекомендациями об усилении мер по профилактике коронавируса. Речь идет о компаниях, работающих в сфере общественного питания и общественного транспорта.



Пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Ожиганова сообщила, что маски будут носить только сотрудники, контактирующие с клиентами, в остальных случаях работникам необходимо чаще проводить дезинфекцию рук и рабочих мест. Помимо прочего, к работе нельзя допускать тех, у кого есть симптомы ОРВИ.



Ожиганова отметила, что указание пришло из Центрального аппарата. «Меры носят рекомендательный характер, в случае если предприятие не будет соблюдать рекомендации, никаких штрафов не будет, но мы в ходе проверок будем убеждать усилить профилактику», – комментирует пресс-секретарь. При этом, в образовательных учреждениях дополнительные меры профилактики пока вводиться не будут.



В Роспотребнадзоре уверены, что масочный режим и другие рекомендации для общественного транспорта и общепита не только помогут не допустить распространения коронавируса, но заодно поспособствуют снижению числа подхвативших простуду и грипп.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»