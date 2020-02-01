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15:00 | 21.02.2020
Свежие продукты и готовые блюда на дом с магазином полезной еды Livemart
Свежие продукты в дом
Занятому человеку всегда сложно найти время для посещения магазина. Кропотливый процесс выбора продуктов — это роскошь в условиях жесткого рабочего графика. Наверное, вы уже устали в спешке сметать с полок все, что подвернется под руку, а после выбрасывать половину корзинки из-за сомнительной свежести? Если вам нужны качественные и свежие продукты, то самое время заглянуть на страницы вкусного каталога компании "Жизньмарт".
В нем представлены хлебобулочные изделия и сдоба, колбасы, экзотические фрукты, полезные овощи, сладости, десерты, крупы, широкий ассортимент сырной и молочной продукции. Для быстрого поиска все продукты рассортированы по категориям, а набор фильтров позволяет ранжировать позиции по стоимости, популярности, общей оценке или отзывам покупателей.
От борща до онигири всего один шаг
Меню на сайте компании может удовлетворить запросы даже самого искушенного гурмана. Ваша душа томится от ностальгии по завтракам, которыми вас в детстве потчевала бабушка? В каталоге "Жизньмарт" вы найдете любимую тыквенную кашу, классический красный борщ, кислые щи, горячие сырники с ягодным джемом и сытные блинчики с творогом и сметаной.
Если вас мучают грезы о пасторальных пейзажах Италии, утолить голод можно, заказав традиционную пасту, легкий сицилийский салат из курицы и томатов или несколькими видами пиццы с ароматным базиликом и начинками по вкусу.
А если вы на досуге цитируете хайку и невольно останавливаетесь на улице, чтобы полюбоваться опадающими лепестками цветущей вишни, то ваш выбор — кухня Востока. Знаменитые онигири, удон, бобы Эдамаме с острыми пряностями, маки и сложные роллы, классические наборы для традиционных японских бэнто — все это разнообразие можно найти в большом меню сайта. Помимо супов и горячего, в каталоге собраны десерты, мороженое, выпечка, соки, смузи, сэндвичи, чай и кофе.
Решайте сами: готовить или сразу наслаждаться вкусными блюдами
"Жизньмарт" занимается доставкой свежих продуктов в Екатеринбурге, но вы также можете заказать уже готовые традиционные блюда японской, русской, итальянской кухни. Ваша работа и занятость — это не повод ставить крест на своем здоровье, отдавая организм на растерзание консервантам, ароматизаторам и красителям.
Сервис предлагает клиентам выбрать и заказать готовое блюдо или набор продуктов для его приготовления вместе с рецептом, который будет заботливо вложен в упаковку. Теперь вы можете баловать себя экзотическими деликатесами собственного приготовления. С таким подходом даже вьетнамский ризотто с креветками или ароматная курочка со стеклянной лапшой и овощами не составят сложности в приготовлении.
Вам нет нужды метаться между разными магазинами и супермаркетами, где в одном можно достать самую свежую рыбу, а в другом — настоящий васаби или грузинские помидоры. Все продукты и блюда курьеры компании доставят за максимально короткие сроки.
Хотите узнать подробнее о меню, интернет-магазине, доставке и акциях “Жизньмарт”? Заходите на lifemart.ru.
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