В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погибли два человека

17:57 | 21.02.2020

Фото: vestivrn.ru

В Свердловской области вынесли приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщает свердловская прокуратура.



Ревдинский райсуд признал виновным 35-летнего жителя Дегтярска Ивана Иванова по части шестой статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения» и приговорил его к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима.



Суд установил, что в ночь на седьмое июля прошлого года пьяный Иванов сел за руль автомобиля Cherry Tiggo T11, взял с собой пятерых пассажиров и выехал из Ревды в направлении села Курганово. На трассе водитель «избрал скорость движения, не обеспечивающую возможность постоянного контроля транспортного средства», из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.



Пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП на месте погибла пассажирка, которая находилась на переднем сидении. Также в больнице скончался еще один пассажир.



В прокуратуре добавили, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»