Свердловский облсуд рассмотрит дело трех сотрудников ПАО «Ростелеком», обвиняемых в повреждении имущества конкурента

17:08 | 20.02.2020

Фото: NAG.RU

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, который прекратил уголовное дело в отношении трех работников ПАО «Ростелеком», обвиняемых в повреждении линий связи другого оператора – ЗАО «Тагил Телеком» в июле и октябре 2017 года. Рассмотрение жалобы назначено на 4 марта, председательствовать на процессе будет судья Елена Жолудева.



Напомним, что уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Во многом этому способствовали медленный ход расследования на стадии следствия – более года, а также судебные разбирательства, которые длились 11 месяцев.



Напомним, что речь идет о повреждении линий связи, проложенных в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». В результате произошедшего в июле 2017 года возникли перебои со связью у трех десятков организаций, в том числе диспетчерского пункта местной станции скорой помощи, почти на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, включая «Уралвагонзавод».

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