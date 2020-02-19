В Тавде суд отправил горе-мать в колонию за невыплату алиментов

11:11 | 20.02.2020

В Тавде к реальному лишению свободы приговорена местная жительница, задолжавшая около 700 тыс. рублей по уплате алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что в 2011 году на подсудимую решением суда возложена обязанность выплачивать алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка.



В сентябре 2019 года подсудимая привлекалась к административной ответственности за неуплату средств без уважительных причин в нарушение решения суда на содержание несовершеннолетнего ребенка, ей было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.



Однако подсудимая выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала, никаких мер для выплаты алиментов не предприняла. Общий долг по алиментам составил около 700 тыс. рублей, при том, что ранее она уже была судима за невыплату алиментов, судимость не была погашена.



Кроме того, в феврале 2020 года она была осуждена по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») к ограничению свободы на срок 1 год.



Тавдинский районный суд с учетом ранее имевшейся судимости назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

© «Вечерние ведомости»