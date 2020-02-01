В Екатеринбурге задержали гражданина Молдавии, обвиняемого в вымогательстве

20:23 | 18.02.2020

Фото: kuban24.tv

В уральской столице задержали жителя Молдавии, обвиняемого в вымогательстве с водителей в Италии.



Как передает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, мужчина, будучи членом организованной преступной группы, с угрозой применения насилия вымогал с водителей автобусов и грузовиков деньги за парковку на территории Вероны и Виченци. Всего, согласно данным правоохранительных органов Италии, насчитывается 33 эпизода таких преступлений.



Добавим, что о розыске мужчины объявлял Интерпол Италии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»