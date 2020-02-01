Задержанный в Екатеринбурге гендиректор «Титановой долины» мучается приступами астмы

17:38 | 18.02.2020

Фото: znak.com

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, которого задержали вчера в Екатеринбурге, плохо себя чувствует. Об этом заявил его адвокат Сергей Колосовский.



По словам адвоката, Артемий мучается приступами астмы, так как после задержания он находился рядом с курящими людьми. Также Кызласов с Колосовским считают, что задержание гендиректора – это одна большая провокация.



Адвокат гендиректора также сообщил, что в ближайшее время следствие предъявит Кызласову официальное обвинение, чтобы попросить суд перевести задержанного в СИЗО.



Напомним, что сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины» вчера, 17 февраля, в БЦ «Высоцком», где располагается офис компании. С ним также задержали экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»