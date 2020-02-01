ГУ МВД России по Свердловской области встретилось с потерпевшими от кредитно-потребительского кооператива «Первый»

20:08 | 17.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге ГУ МВД по Свердловской области встретилось с потерпевшими от мошеннических действий кредитных кооперативов «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный». Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.



По данным полковника Горелых, в производстве следственной части ГСУ главка МВД находится уголовное дело, которое возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Так, согласно материалам дела, неустановленные лица из числа руководителей и участников КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» привлекали денежные средства под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков, но обманули граждан на сумму в особо крупном размере. На данный момент обвинение предъявлено председателю правления КПК уроженцу Амурской области гражданину Бикбулатову 1971 года рождения.



– В настоящее время проводится тщательное расследование, устанавливается круг возможных сообщников. В соответствии с приказом ГУ МВД России по Свердловской области создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входит порядка 80 следователей и оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Абсолютно во всех городах, где проживают жертвы аферистов закреплены курирующие следователи. А в Нижнем Тагиле, где от рук мошенников пострадало более тысячи человек, полицией возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело, – рассказал veved.ru полковник Горелых.



Также на встрече присутствовала начальник отдела ГСУ Дания Пустякова. Она заявила, что основным принципом уголовного судопроизводства является оказание помощи пострадавшим от преступлений.



– По поводу сроков – на данный момент нам необходимо провести ряд следственных действий, направленных на получение информации из ряда органов государственной власти, а также провести следственные действия с участниками уголовного процесса. Срок следствия продлен до восьми месяцев, то есть до 10 мая 2020 года. Соответствующие уведомления направлены в адрес потерпевших, – заявила Дания Пустякова.



Пустякова также призвала тех, кто пострадал от действий потребительских кооперативов, но заявления в органы внутренних дел ещё не сделал, обратиться в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31 каб. №5 или по телефону 8 (343) 354-59-06.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»