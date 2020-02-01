 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:31 | 17.02.2020

С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ

Департамент информационной политики Свердловской области снова судится с «Областной газетой». В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о взыскании с издания 38,2 миллионов рублей. Заявление пока не принято к производству.

Речь идет о взыскании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018 год. По мнению Департамента, издание не справилось с достижением показателей. В досудебном порядке руководство газеты средства не возвращает.

Отметим, что 28 января Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты "Областная газета» в пользу Департамента информационной политики чуть более трех миллионов рублей – задолженности по возврату денежных средств, полученных изданием в качестве субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2017 год.

Ранее по факту расходования средств в издании проверку с выемкой документов проводили оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время материалы для принятия процессуального решения переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Ход проверки находится на контроле в региональной прокуратуре.

Обсуждалось, что следователи должны были принять решение в срок до 19 февраля – у сотрудников ГСУ осталось всего два дня. Впрочем, есть надежда, что начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков, уже неоднократно проявивший свой профессионализм, поторопит подчиненных.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:29 | 17.02.2020
В Екатеринбурге теплотрассы разворовывают на металл

15:52 | 17.02.2020
В мае состоятся довыборы в Законодательное собрание Свердловской области

15:48 | 17.02.2020
В Перми увеличили объем вывоза снега до 20 тысяч кубометров в сутки

15:37 | 17.02.2020
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 1 сентября откроется новая детская школа искусств

15:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину

15:07 | 17.02.2020
В Прикамье появится новое направление оказания лечебно-диагностической помощи ветеранам

15:01 | 17.02.2020
Экологи рассказали о загрязнении воздуха на Среднем Урале

14:42 | 17.02.2020
Екатеринбургские синхронистки взяли «золото» в Милане

14:18 | 17.02.2020
В реку под Красноуральском сливали канализационные стоки

14:12 | 17.02.2020
Стала известна дата последних звонков для екатеринбургских выпускников

14:10 | 17.02.2020
Анатолий Литовченко почтил память погибших в необъявленных войнах

13:56 | 17.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга проверит транспортную компанию, водители которой не вышли в рейс

13:48 | 17.02.2020
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. Пассажиров просят не волноваться

13:31 | 17.02.2020
С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ

13:30 | 17.02.2020
В отношении одного из «замов» губернатора Свердловской области могут возбудить уголовное дело

13:15 | 17.02.2020
Пермяки предлагают названия для транспортной карты

13:12 | 17.02.2020
В Свердловской области снова пересматривают «мусорную» схему

13:03 | 17.02.2020
Уральские металлурги подсластят жизнь солдатам-срочникам

13:03 | 17.02.2020
В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

12:52 | 17.02.2020
В Невьянске за финансовые махинации осудят бухгалтера государственной газеты

12:48 | 17.02.2020
Спортсменка из Прикамья завоевала второе «золото» на чемпионате мира по санному спорту

12:43 | 17.02.2020
В Алапаевске жительница убила мужа, после чего объявила его без вести пропавшим

12:43 | 17.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование поликлиники и строительство врачебной амбулатории

12:40 | 17.02.2020
Количество точек продаж транспортных карт в Перми возрастет до 148

12:31 | 17.02.2020
Неделя в Перми будет теплой

12:26 | 17.02.2020
ФСБ и Роскомнадзор заинтересовались «Мемориалом» в Екатеринбурге

12:02 | 17.02.2020
В Екатеринбурге бастуют водители общественного транспорта

11:52 | 17.02.2020
В здании «Салюта» в Екатеринбурге откроется школа юнкоров

11:37 | 17.02.2020
Владельцы гаражей на ВИЗе готовятся к новому этапу борьбы с застройщиком

11:36 | 17.02.2020
В Екатеринбурге осудят мошенника, дважды обманувшего ветерана

11:15 | 17.02.2020
В Свердловской области возросло количество должников, которым запрещено покидать страну

10:54 | 17.02.2020
В Екатеринбурге до конца 2020 года обустроят 35 дворов

10:33 | 17.02.2020
В столице Урала пропал владелец «убитой» в ДТП машины

10:21 | 17.02.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 10 жителей высотки

10:01 | 17.02.2020
В гордуме Екатеринбурга обсудят насущные вопросы об Универсиаде-2023

09:48 | 17.02.2020
Рейсы между Екатеринбургом и Стамбулом задерживаются на несколько часов





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 