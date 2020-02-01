С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ

13:31 | 17.02.2020

Департамент информационной политики Свердловской области снова судится с «Областной газетой». В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о взыскании с издания 38,2 миллионов рублей. Заявление пока не принято к производству.



Речь идет о взыскании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018 год. По мнению Департамента, издание не справилось с достижением показателей. В досудебном порядке руководство газеты средства не возвращает.



Отметим, что 28 января Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты "Областная газета» в пользу Департамента информационной политики чуть более трех миллионов рублей – задолженности по возврату денежных средств, полученных изданием в качестве субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2017 год.



Ранее по факту расходования средств в издании проверку с выемкой документов проводили оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время материалы для принятия процессуального решения переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Ход проверки находится на контроле в региональной прокуратуре.



Обсуждалось, что следователи должны были принять решение в срок до 19 февраля – у сотрудников ГСУ осталось всего два дня. Впрочем, есть надежда, что начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков, уже неоднократно проявивший свой профессионализм, поторопит подчиненных.

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