В Тавде оштрафовали гражданку, оскорбившую пристава

13:10 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

В Тавде суд оштрафовал на пять тысяч женщину, оскорбившую пристава. Инцидент произошел на приеме в местном отделении ФССП.



В пресс-службе ведомства отметили, что на любительницу нецензурной лексики и бранных слов возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Приговор вступил в законную силу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»