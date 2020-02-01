Для свердловских ветеранов медики проводят диспансеризацию на дому

21:29 | 10.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В свердловской области проходит «ветеранская» диспансеризация на дому. Как рассказали в региональном департаменте информационной политики в рамках программы, врачи выезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.



«Ветераны у нас конечно и в больницах обслуживаются без очереди, но многим из них и до больницы уже проблематично добраться. Поэтому врачи посещают инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны, супругов погибших инвалидов и уральцев, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» на дому. Диспансеризация проводится для того, чтобы своевременно выявить и профилактировать заболевания, оказать необходимую медицинскую помощь», – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



Таким образом, в Ирбитской больнице на дом к пациентам выезжают терапевт, окулист, оториноларинголог, невролог, аллерголог и проводят необходимые лабораторные и инструментальные исследования. По результатам обследования ветеранам назначается лечение или госпитализация. Также специалисты оформляют документы для обеспечения пожилых людей тростями, слуховыми аппаратами и средствами ухода для маломобильных.



Напомним, что 2020 год, в честь 75-летия Великой Победы, объявлен в России «Годом памяти и Славы».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»