На имущество бывшей тещи Виталия Сиволапа наложили обеспечительные меры

11:54 | 1.02.2020

ООО «Центр строительных технологий», выступающее застройщиком делового центра «Парк» на улице Вилонова в Екатеринбурге, обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом компании ООО «АН Торговый дом «Вита», которая принадлежит Валентине Чернавской – бывшей теще Виталия Сиволапа, осужденного за убийство судебного пристава-исполнителя при исполнении служебных обязанностей.



«АН Торговый дом «Вита» в настоящее время находится в стадии ликвидации, ранее её директором был сам Виталий Сиволап, признанный банкротом, как и Валентина Чернавская.



В ходе рассмотрения заявления (сумма исковых требований к компании Чернавской составляет более 12 миллионов рублей) от ООО «Центр строительных технологий» поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер на имущество ООО «АН Торговый дом «Вита» в виде прав требования по договорам инвестирования в строительство делового центра. Застройщик опасается, что из организации начнут выводить активы, и его доводы суд счел обоснованными, наложив обеспечительные меры.



Отметим, что в 2013-2014 году другая компания Валентины Чернавской – ООО «ПК БСУ-Групп» выступало генподрядчиком при строительстве делового центра на Вилонова. Впоследствии было установлено, что работы проводились некачественно, обнаружены дефекты которые, могут привести к деформации конструкций здания.

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