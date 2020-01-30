В Екатеринбурге продают торговый центр за 115 миллионов

21:30 | 30.01.2020

Фото: N1

В уральской столице продают торговый центр «Городской» за 115 миллионов рублей, объявление было опубликовано сегодня на сайте N1.RU.



Здание центра находится на Предельной,63. Общая площадь участка составит 1367,7 квадратных метра. Торговый центр расположен в зоне перспективной многоэтажной застройки, в нем стопроцентная заполняемость торговых площадей.



Большую часть торговой территории занимает магазин «Пятерочка», контракт с которым заключен до 2034 года.



Здание было построено в 2016 году.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»