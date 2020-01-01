В Ревде воюют из-за Ленина

15:05 | 27.01.2020

Фото: Накануне.ру

Местные власти Ревды вывели на голосование опрос о демонтаже городского памятника Владимиру Ленина, что разбило город на два лагеря.



Также как и по всей стране жители свердловского города разделились на защитников советских традиций и противников «кровавого тирана», чей памятник стоит в центре города. Предполагается, что в Ревде памятник вождю все же снесут.



Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев отметил, что администрация города приняла решение снизить возрастную планку для участия в городском опросе до 14 лет. По его мнению, это сделано для того, чтобы добиться необходимого властям результата: недостающие голоса будут набраны за счет мобилизации учащихся школ. Родители сообщают, что в образовательных учреждениях уже агитируют детей сделать «правильный выбор».



Напомним, опрос был запланирован в Ревде 1 февраля на 16 избирательных участках города, однако враждебный настрой жителей города заставил Общественную палату перенести голосование на другие сроки. Участникам будет предложено два варианта ответа: «Площадь Победы с памятником Ленину и фонтаном» и «Площадь Победы с фонтаном. Памятник Ленину переносится в сквер на улице Ленина». Вместо вождя власти хотят установить светомузыкальный фонтан. При этом, глава города Ирина Тейшева заявила, что памятник в любом случае перенесут, так как он не входит в проект реконструкции.



Отметим, что на пресс-конференции глава региона Евгений Куйвашев сравнил данный вопрос с переносом лавочки. Однако потом призвал администрацию Ревды прислушаться жителям города и поддержать их.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»