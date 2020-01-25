Заключенного из Тавды приняли в Союз писателей России

14:25 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Уральского поэта Александра Федорова приняли в Союз писателей России. Писать стихи он начал в колонии ИК-24 под Тавдой, куда его поместили в 2013 году. Произведения Федорова публиковала его жена, с которой он обвенчался в храме при колонии.



«При содействии отдела по воспитательной работе с осужденными были собраны необходимые документы и направлены в Российский Союз Писателей, – рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – В конце прошлого года Федоров получил членский билет №9495».



В ГУФСИН рассказали, что Александр Федоров был осужден на девять лет за попытку изготовления наркотических средств. Поэт выйдет на свободу в мае 2021 года. Сейчас он продолжает заниматься творчеством: поёт в ансамбле, участвует в организации концертов в колонии и состоит в кружке любителей книг.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»