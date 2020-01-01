Счетная палата Екатеринбурга выявила массу нарушений в «банно-прачечном» ЕМУП

22:48 | 24.01.2020

ЕМУП «Бодрость» также принадлежит известное здание бани на улице Первомайской, фото http://bani-bodrost.ru

Счетная палата города Екатеринбурга опубликовала результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ЕМУП «Бодрость», в том числе выборочная проверка эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении предприятия в период с 2016 по 2019 годы. Напомним, ранее данному ЕМУП на праве хозяйственного ведения принадлежала одноименная муниципальная общественная баня «Бодрость» на улице Куйбышева. В 2018 году объект продали, сделка вызвала интерес прокуратуры.



Согласно данным Счетной палаты, установлены отдельные нарушения и замечания, в том числе по неэффективному использованию находящихся в хозяйственном ведении объектов недвижимости, отсутствию достаточных экономических обоснований при совершении сделок с недвижимым имуществом, по начислению арендной платы по переданным в аренду помещениям, по соблюдению порядка проведения аукционов и т.д.



Материалы проверки по отдельным фактам направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



Напомним, что в 2018 году принадлежащую муниципалитету баню снесли, а земельный участок стоимостью около 50 млн руб. был продан коммерсантам менее чем за 6,6 млн. без проведения торгов.

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