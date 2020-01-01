Свердловские полицейские помогли семье, автомобиль которой съехал в кювет на трассе Серов-Ивдель

18:38 | 21.01.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России «Краснотурьинский» помогли семье, которая на автомобиле застряла в кювете на трассе Серов-Ивдель.



Это произошло вечером 30 декабря. Полицейские на 54 километре трассы заметили автомобиль «Хундай», застрявший в кювете. Они подошли ближе и увидели, что в машине находятся люди. Убедившись, что никто из них не пострадал, полицейские предложили семье пересесть в их автомобиль, чтобы согреться.



Чтобы вытащить автомобиль, инспекторы попросили о помощи водителя внедорожника, ехавшего по трассе. Оказалось, что у «Хундай» пробиты два колеса с левой стороны. Одно из колес полицейские заменили, после чего помогли семье добраться до автомастерской, где автомобиль удалось привести в пригодное состояние. После этого семья смогла продолжить дальше свой путь.



После праздников глава семьи Виталий прислал в ГИБДД письмо с благодарностями сержантам полиции Роману Тараканову и Кириллу Моисеенко.



Следует отметить, что в автомобиле были двое детей, младшему из которых оказалось всего 2 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»