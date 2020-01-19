Свердловский облсуд судит жителя Ирбита за убийство двухлетней девочки из-за опрокинутой кружки спирта

16:07 | 20.01.2020

Фото: Олег Манваров / E1.RU

Сегодня в Свердловском областном суде начался процесс над жителем Ирбита, который обвиняется в убийстве двухлетней девочки с особой жестокостью из-за опрокинутой кружки спирта. Страшная расправа произошла весной прошлого года.



По данным следователей, 23 марта Александр Окулов распивал спиртное в доме на улице Орджоникидзе в Ирбите. В квартире также находились двое детей его гражданской жены Юлии – трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра. Женщина ушла на работы, оставив супруга с детьми.



— Окулов налил спирт в кружку, и девочка ее опрокинула. Он толкнул ребенка на кровать. Спустя какое-то время девочка снова опрокинула кружку со спиртом. Тогда Окулов решился на жестокость: схватил ребенка за шею, взял кухонный нож, вынес в коридор и ударил девочку не менее 19 раз. Он также бил ее головой о холодильник и шкаф, — прочитал судья.



Отметим, что убийство происходило на глазах трехлетнего брата девочки. Как рассказала их мать, ребенок после этого стал закрытым и агрессивным.



Теперь Окулову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»