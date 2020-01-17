Сотрудники МЧС провели противопожарные рейды в Свердловской области

16:00 | 19.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС России по Свердловской области провели противопожарные рейды для свердловчан. В ходе профилактических рейдов сотрудники МЧС рассказали жителям о том, как правильно обращаться с огнём. Как сообщает пресс-служба ведомства, более 80% пожаров в Свердловской области происходят в частном жилом секторе именно из-за неосторожного обращения с огнём, нарушения правил эксплуатации печей и электрооборудования.



Профилактические рейды прошли в Тавде, Карпинске и в Кушвинском городском округе. Спасатели разъяснили свердловчанам правила пожарной безопасности в зимний период, рассказали о правильном использовании газовых баллонов и печей. Родителям огнеборцы порекомендовали особенно внимательно следить за детьми и их безопасностью.



Отдельное внимание сотрудники МЧС уделили курению: «Нередко причиной пожара становится сигарета. Маленький уголёк, где отсутствует открытый огонь, нередко становится причиной больших пожаров, особенно когда курению в доме сопутствует алкоголь. Огнеборцы порекомендовали жильцам не курить дома, а ещё лучше – бросить эту пагубную привычку, сохранив своё здоровье».



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»