В Свердловской области пьяный мужчина ударил полицейского и получил срок

10:10 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Ирбитский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю поселка Зайково Антону Бабошину, который ударил полицейского в связи с исполнением им своих обязанностей.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что 19 октября 2019 года обвиняемый со своим товарищем распивал спиртные напитки на остановке общественного транспорта. Оба молодых человека были доставлены к зданию пункта полиции №3 МО МВД России «Ирбитский» для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21. КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).



Однако Бабошин не собирался сотрудничать с представителями власти. Возле здания пункта полиции он отказался оформлять документы, после чего ударил одного из сотрудников лобной частью своей головы в лоб участкового.



В результате молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ирбитский районный суд назначил Бабошину наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»