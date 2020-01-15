Баскетболистки УГМК разгромили «Венецию» в матче Евролиги

22:48 | 15.01.2020

Фото: БК УГМК

Екатеринбургский клуб УГМК разгромил баскетболисток из «Венеции» в матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Евролиги. Уралочкам удалось разгромить соперниц со счетом 97:44.



Самым результативным игроком стала Бриттни Грайнер, она заработала 22 очка.



На сегодняшний день УГМК находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Венеция» располагается на 5 месте.



В следующий раз уралочкам предстоит провести матч против соперниц из клуба «УСК Прага». Встреча состоится 22 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»