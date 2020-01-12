Суд вернул дело свердловского застройщика Александра Фрибуса в прокуратуру

14:07 | 13.01.2020

Фото: Вести-Урал

Первоуральский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Оптимист» Александра Фрибуса, который обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По мнению суда, обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. Определение суда уже обжаловали потерпевшие и прокуратура.



Напомним, что в декабре 2018 года Первоуральским городским судом Фрибус был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием»), ему назначено наказание в виде трех лет условно. Однако прокуратура и дольщики ЖК «Оптимист» посчитали приговор чрезмерно мягким, и через Свердловский облсуд добились отмены приговора с возращением уголовного дела в надзорное ведомство.



«Фактические обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации действий Александра Фрибуса как более тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – отмечал в ходе рассмотрения апелляционной жалобы прокурор Первоуральска.



Отметим, что в августе 2019 года благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры строительство дома, которое велось в рамках реализации федеральной госпрограммы «Жилье для российской семьи», было завершено. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 году. Однако в середине 2016 года работы на объекте приостановлены. Для завершения строительства объекта было привлечено АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования».

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