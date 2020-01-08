На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП в результате которого погибла 44-летняя женщина

13:00 | 9.01.2020

Фото: МК.RU

На 323 километре трассы Екатеринбург – Пермь сегодня, 9 января, случилось смертельное ДТП. В результате аварии скончалась 44-летняя женщина.



Как передает МК.RU со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД России по Свердловской области, авария случилась в 9:45.



Екатеринбурженка за рулем Opel Corsa на большой скорости вылетела на встречку и столкнулась с Toyota RAV4, за рулем которого был 55-летний житель Ревды. Водитель Opel скончалась на месте от полученных травм.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»