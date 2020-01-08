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13:00 | 9.01.2020

Фото: МК.RU

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП в результате которого погибла 44-летняя женщина

На 323 километре трассы Екатеринбург – Пермь сегодня, 9 января, случилось смертельное ДТП. В результате аварии скончалась 44-летняя женщина.

Как передает МК.RU со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД России по Свердловской области, авария случилась в 9:45.

Екатеринбурженка за рулем Opel Corsa на большой скорости вылетела на встречку и столкнулась с Toyota RAV4, за рулем которого был 55-летний житель Ревды. Водитель Opel скончалась на месте от полученных травм.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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