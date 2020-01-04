Новости дня
17:51 | 7.01.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
Победителей объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Места распределились так:
Первое место заняла композиция «К звездам» Елены и Ивана Смирновых из Перми, второе- «Лебединое озеро» Николая Вылка из Нарьн-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска. Бронза досталась пермякам Александру Смоленцеву и Андрею Селивенок со скульптурой «Под покровом святой Екатерины».
Добавим, что темами нынешнего фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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