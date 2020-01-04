В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

17:51 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге подвели итоги XIV Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». С самого начала 2020 года на площадке возле Храма-на-Крови мастера 23 команд из разных регионов страны работали над своими скульптурами.



Победителей объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Места распределились так:



Первое место заняла композиция «К звездам» Елены и Ивана Смирновых из Перми, второе- «Лебединое озеро» Николая Вылка из Нарьн-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска. Бронза досталась пермякам Александру Смоленцеву и Андрею Селивенок со скульптурой «Под покровом святой Екатерины».



Добавим, что темами нынешнего фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»