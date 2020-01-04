 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:51 | 7.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

В Екатеринбурге подвели итоги XIV Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». С самого начала 2020 года на площадке возле Храма-на-Крови мастера 23 команд из разных регионов страны работали над своими скульптурами.

Победителей объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Места распределились так:

Первое место заняла композиция «К звездам» Елены и Ивана Смирновых из Перми, второе- «Лебединое озеро» Николая Вылка из Нарьн-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска. Бронза досталась пермякам Александру Смоленцеву и Андрею Селивенок со скульптурой «Под покровом святой Екатерины».

Добавим, что темами нынешнего фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина – покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека - русского космонавта Алексея Леонова - в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:48 | 7.01.2020
МинЖКХ проведет выездное заседание в Алапаевске. К администрации города накопилось много вопросов

19:18 | 7.01.2020
МЧС: в Нижнем Тагиле за день произошло сразу несколько пожаров

17:51 | 7.01.2020
В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

17:14 | 7.01.2020
В Верхней Пышме пропал подросток

17:10 | 7.01.2020
В екатеринбургском ТРЦ банда подростков вымогает деньги со сверстников

15:56 | 7.01.2020
Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по проверке автобусов в Екатеринбурге

14:45 | 7.01.2020
В Первоуральске произошло задымление в ТЦ «Меридиан»

14:40 | 7.01.2020
Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного использования газового оборудования

14:25 | 7.01.2020
В Екатеринбурге вандалы разбили стекло «умной» остановки

11:02 | 7.01.2020
В Нижнем Тагиле минувшей ночью горел тягач

10:31 | 7.01.2020
ГИБДД ищет водителя, который сбежал с места ДТП в Свердловской области

10:17 | 7.01.2020
Специалисты МЧС проводят подворовые обходы в Свердловской области

09:52 | 7.01.2020
В Екатеринбурге в жилом доме случился пожар. Эвакуированы 47 человек

06.01.2020

20:21 | 6.01.2020
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого дома

18:19 | 6.01.2020
На трассе Пермь — Екатеринбург произошло серьёзное ДТП. Есть пострадавшие

18:13 | 6.01.2020
На севере Свердловской области спасатели вызволили из снежного плена рыбаков

17:32 | 6.01.2020
Житель Нижнего Тагила, пропавший перед Новым годом, найден живым

17:22 | 6.01.2020
В краевой столице в десятый раз пройдет PermWinterSchool

17:17 | 6.01.2020
В каникулы пожарные советуют особое внимание уделять детям

17:13 | 6.01.2020
Более 100 домов в Кушвинском городском округе остались без электричества

17:11 | 6.01.2020
В Рождество на пермской эспланаде стартует турнир Кубка России «Зимний вернисаж»

17:07 | 6.01.2020
В Перми похолодает на несколько дней

14:48 | 6.01.2020
В Свердловской области пропал человек

14:00 | 6.01.2020
Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоёмов во время новогодних праздников

13:30 | 6.01.2020
На Среднем Урале нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она замёрзла

13:02 | 6.01.2020
На севере Свердловской области проходит операция по спасению рыбаков

12:36 | 6.01.2020
Екатеринбургская епархия сообщила время общегородских праздничных богослужений в Рождество

11:34 | 6.01.2020
В МЧС рассказали свердловчанам, как безопасно провести Рождество

11:06 | 6.01.2020
Пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск задержали за курение на борту

05.01.2020

19:49 | 5.01.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

19:33 | 5.01.2020
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Свердловской области в Рождество

19:15 | 5.01.2020
Ссора между двумя пьяными жителями Североуральска закончилась перестрелкой

17:22 | 5.01.2020
В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от обморожений и травм

16:13 | 5.01.2020
В Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду в четырёх домах

16:00 | 5.01.2020
Полиция Екатеринбурга проводит профилактическую операцию «Комендантский патруль»

15:33 | 5.01.2020
В Ирбите полицейские устроили погоню за автобусом, чтобы вернуть ребёнку забытый рюкзак с подарком от отца





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 