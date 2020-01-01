В Ирбите полицейские устроили погоню за автобусом, чтобы вернуть ребёнку забытый рюкзак с подарком от отца

15:33 | 5.01.2020

Фото: irbitskoemo.ru

Сотрудники полиции Ирбита помогли местной школьнице вернуть рюкзак с телефоном, который ей на Новый год подарил отец. Девочка гуляла с подругой, когда обнаружила пропажу. Она подбежала к сотрудникам дорожно-патрульной службы и попросила о помощи.



– Сотрудникам полиции школьницы рассказали, что приехали в ледовый городок на маршрутном автобусе № 111 и, когда выходили из общественного транспорта, одна из девочек оставила внутри свой рюкзак, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. – Незамедлительно командир отдельного взвода ДПС старший лейтенант Сергей Гусаров и инспектор по пропаганде Татьяна Бердюгина на патрульном автомобиле выдвинулись на поиски уехавшего по маршруту автобуса. Через несколько минут они догнали его и нашли потерянный рюкзак.



– Восторгу школьниц не было предела, они высказали слова благодарности в адрес сотрудников полиции и всем, кто помог вернуть потерянный рюкзак, – добавляют в ведомстве. – Поступок сотрудников полиции девочки сравнили с чудом.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»