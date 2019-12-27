Снайпера ВОВ - ветерана МВД из Свердловской области посетили «полицейские» Дед Мороз и Снегурочка

13:09 | 31.12.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

На Урале известную фронтовичку и ветерана МВД из поселка Монетный Березовского городского округа Надежду Алексеевну Минову, отметившую в октябре 2019 года 95-летний юбилей, и которую лично поздравил президент нашей страны, накануне новогодних и рождественских праздников посетили Дед Мороз и Снегурочка.



«Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили инспектор ГИБДД и сотрудница Управления по вопросам миграции регионального полицейского главка. Неожиданные гости стали самым настоящим сюрпризом. Они вручили легендарному снайперу Великой отечественной войны памятный сувенир», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Этот визит состоялся в рамках акции МВД «Полицейский Дед Мороз».



Акцию для ветеранов гарнизона по поручению начальника Главного управления генерал-майора полиции Александра Мешкова организовали представители Управления по работе с личным составом ГУ МВД области.



В 1942 году Надежду Алексеевну Минову не хотели брать на фронт из-за нехватки роста и веса, но благодаря упорству и настырности она все-таки поступила в школу снайперов. Весной 1945 года под Берлином пуля вражеского снайпера угодила ей в медаль на груди и отрикошетила в ухо. Девушка потеряла сознание. Очнувшись, несмотря на контузию, она продолжила выслеживать своего противника и все-таки ликвидировала его. А ночью наши разведчики смогли вынести раненую девушку в расположение своей части.



После войны Надежда Алексеевна много лет проработала в медико-санитарной части Свердловского гарнизона МВД. Её парадный китель украшают медали «За отвагу», «За боевые заслуги», а также значок гвардейца с вмятиной от той самой вражеской пули и орден Отечественной войны.

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