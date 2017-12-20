В Екатеринбурге будут судить программиста за установку клиентам программ без лицензии

19:13 | 26.12.2019

Фото: csharp-station.com

В уральской столице Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего программиста из-за незаконного использования объектов авторского права. По данным следствия, мужчина устанавливал на компьютеры клиентов программное обеспечение без лицензии.



Правообладателем одного из ПО была известная компания. В сентябре деятельность нарушителя пресекли сотрудники полиции. Перед задержанием подозреваемый устанавливал одному из своих клиентов нелицензионные копии компьютерных программ за 3 тысячи рублей, хотя их стоимость составляет 465 тысяч рублей.



В результате в отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»