Уралец, пытавшийся спасти жену от лишения прав, выплатит 1,2 миллиона рублей штрафа

16:26 | 26.12.2019

Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя села Байкалово Дмитрия Пиядина, который признан виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД.



Судом установлено, что 5 сентября 2018 года Пиядин в целях аннулирования протокола об административном правонарушении и не привлечения его супруги к административной ответственности (она отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения), передал через посредника начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Байкаловский» 40 тыс. рублей в виде взятки.



Сотрудник полиции взятку не взял, сообщив о данном факте в специализированное подразделение полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Необходимо отметить, что в ноябре 2019 года Байкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении посредника. Он приговорен к штрафу в размере 120 тыс. рублей.



Ирбитский районный суд назначил Дмитрию Пиядину наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн. рублей.

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