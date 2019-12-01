В Ревде суд назначил свердловчанке штраф за применение насилия в отношении представителей власти

15:24 | 23.12.2019

Фото: 123ru.net

В Ревде вынесли приговор свердловчанке, обвиняемой в применении насилия в отношении полицейских. Как рассказали в СУ СКР, инцидент случился, когда за подозреваемой, разбившей стекло одной из гостиниц, приехали две участковые.



Служительницы закона выехали на место по сообщению об умышленном повреждении чужого имущества. Обвиняемая попыталась воспрепятствовать исполнению служебных обязанностей полицейских, применив физическое насилие, не повлекшее вред их здоровью.



В итоге, с учетом того, что ранее подозреваема не была судима и впервые совершила преступление средней тяжести, суд назначил свердловчанке штраф в размере 12 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»