Екатеринбургские волонтеры поехали в Тавду, чтобы спасти хаски с почти отрубленной лапой

09:50 | 23.12.2019

Фото: HuskyEkb

Минувшей ночью волонтеры из Екатеринбурга поехали в Тавду, чтобы забрать оттуда травмированного хаски. У собаки почти отрублена задняя лапка.



В приют HuskyEkb информация о хаски поступила вчера вечером. Как рассказала руководитель приюта Анастасия Кудрявцева, собаку в таком виде нашли в заброшенной сторожке. Ее лапка держится только на коже с одной стороны.



Пса в сторожке нашел мужчина и назвал его Туманом. Сейчас собаку везут в Екатеринбург в клинику доктора Тебенькова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»