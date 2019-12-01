Свердловский межрайонный природоохранный прокурор взял на особый контроль вырубку деревьев в Дегтярске

16:13 | 20.12.2019

Фото: Андрей Альшевских

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Никита Шулепов совместно со Свердловским межрайонным природоохранным прокурором Илдаром Якуповым в ходе приема граждан лично выехали на место рубки из-за строительства лыжероллерной трассы деревьев в городе Дегтярске.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ситуация с рубкой деревьев в Дегтярске отмечена и взята на особый контроль прокуратурой области еще в 3 квартале текущего года в рамках мониторинга публикаций средств массовой информации.



По итогам их рассмотрения выявлены факты нарушения порядка согласования рубки зеленых насаждений в границах городского округа Дегтярск, в связи с чем в октябре 2019 года Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой главе городского округа Дегтярск внесено представление.



С учетом новых обстоятельств, изложенных гражданами в ходе выездного приёма, ранее не исследованных в ходе предыдущей проверки, прокуратура области организовала дополнительные надзорные мероприятия.

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