Центр амбулаторной онкологической помощи начал свою работу в Свердловской области

18:46 | 16.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В городской больнице Асбеста открылся первый в Свердловской области Центр амбулаторной онкологической помощи. Как рассказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков, это поспособствует развитию диагностики онкозаболеваний и оказания медпомощи онкобольным.



Всего на оснащение центра и обеспечение стабильной работы потратили более 40 млн рублей. Так, только на приобретение высокотехнологичного оборудования ушло около 20 млн рублей. Также в ЦАОП есть дневной стационар, где пациенты смогут получать противоопухолевую лекарственную терапию в комфортабельных палатах, оборудованных специальной мебелью.



Добавим, по словам Цветкова, в следующем году планируется открыть ещё шесть подобных центров, в том числе и в Екатеринбурге.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»