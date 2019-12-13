На Урале председатель СНТ оставила без денег садоводов, потратившихся на газификацию

21:02 | 14.12.2019

В Свердловской области председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества оказалась на скамье подсудимых, после того как присвоила себе 474 тысячи 600 рублей, собранные с садоводов на газификацию. По версии следствия, женщина, являясь председателем СНТ «Магистраль» (Сысертский район), используя свое служебное положение, в период с 16 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года собирала деньги с садоводов - членов СНТ «Магистраль», желавших провести газификацию. Каждый внес в среднем по 20 тысяч рублей.



До конца 2017 года работы по газификации не были начаты, в связи с чем они обратились к председателю с просьбой вернуть деньги, писали ей заявления, но она поясняла, что денег у нее нет, обещала вернуть, но так этого и не сделала. По словам одного из свидетелей, осенью 2018 года на собрании СНТ «Магистраль» после очередных расспросов о судьбе денежных средств председатель не отрицала, что деньги потратила на личные нужды.



По словам нового председателя СНТ, документов по газификации в товариществе не имеется, каких-либо работ в данном направлении не произведено. Заняв указанную должность, из ведомости он узнал, что денежные средства на газификацию сдали 49 садоводов. Полученные от членов СНТ «Магистраль» денежные средства в кассу не вносились.



На газификацию было потрачено лишь 15 тысяч рублей, израсходованных на оплату работ по выполнению технологического расчета, фактически работ по газификации не производилось и они не могли быть проведены, так как в марте 2017 года первый заместитель АО «ГАЗЭКС» сообщил об отказе в выдаче технических условий подключения объектов для газоснабжения.



Сысертский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, за СНТ «Магистраль» признано право на удовлетворение гражданского иска. На днях Свердловский областной суд оставил приговор в силе.

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