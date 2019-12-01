В память о полковнике МВД Леониде Валове выпустили почтовую марку

20:39 | 9.12.2019

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В память о Герое России полковнике Леониде Валове, погибщем при исполнении служебного долга на Северном Кавказе выпустили почтовую марку, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Также в Свердловской области состоялся турнир по дзюдо среди подростков, в котором участвовали родственники трагически погибшего героя. Память Валова почтили минутой молчания.



Как рассказал Горелых, полковник милиции Валов 15 декабря 1995 года возглавлял специальную группу из 15 человек. Им предстояло пробиться к окруженным бойцам и доставить боеприпасы и медикаменты для 8 раненных. Группа успешно достигла нужного здания, но не смогла проникнуть внутрь помещения.



«Тогда Леонид Валов, спасая жизнь своих молодых товарищей, по рации вызвал огонь на себя и получил огнестрельное ранение. В момент, когда весь огонь боевиков сосредоточился на укрытии, где он вел бой, вся группа СОБР благополучно вошла в обороняемое здание.



Доставленные медикаменты позволили оказать первую медицинскую помощь раненым и значительно облегчить их состояние. Продолжению обороны объекта до полного освобождения из окружения способствовали поднесенные боеприпасы. На завершающем этапе операции полковник Валов, прикрывая огнем своих товарищей, получил смертельное ранение», - сказал полковник Горелых.



За героизм Валов Леонид Григорьевич Указом Президента РФ был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»