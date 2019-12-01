В Реже суд вынес приговор гражданину Таджикистана за разбойное нападение на трассе

14:48 | 6.12.2019

Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Рамазона Суфизоды. Он признан виновным в разбойном нападении, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В суде установлено, что 9 октября 2018 года Суфизода, действуя в группе с неустановленными лицами, на трассе «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск», совершил нападение на водителя автомобиля марки «Изузу», перевозившего при себе денежные средства в сумме 480 тыс. рублей, принадлежащие предпринимателю.



В ходе нападения Суфизода угрожал водителю имевшимся у него пистолетом, произвел из него 3 выстрела в стекло водительской двери. После чего совместно с неустановленными лицами похитили из автомобиля денежные средства в сумме 480 тыс. рублей и скрылись с ними с места преступления.



В суде подсудимый свою вину не признал.



Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил Рамазона Суфизоду к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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