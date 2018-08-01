Больше 270 зрителей: в Екатеринбурге прошел первый инклюзивный показ фильма

14:50 | 2.12.2019

Фото: Матвей Зинкин

Мероприятия для людей с инвалидностью в Екатеринбурге перестают быть редкостью. В преддверии зимы, 30 ноября, команда социального проекта «Ген Гуманизма» провела первый в Екатеринбурге открытый инклюзивный показ фильма «Бойцовая воля».



Более 270 человек стали гостями мероприятия, из них больше 100 – люди с инвалидностью. Событие объединило людей разных возрастов, семьи и организации города и области. Одновременно фильм смотрели люди с совершенно разными физическими возможностями - незрячие, глухие и слабослышащие, с повреждением опорно-двигательного аппарата.



Для зрителей с ограничениями по слуху были подготовлены субтитры. Для незрячих и слабовидящих людей фильм сопровождался горячим тифлокомментированием (горячее тифлокомментирование – - это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому, проходящее в паузах между репликами героев; проводится без подготовки с использованием специального оборудования - FM-приемнника с наушниками).



Это стало возможным благодаря участию профессионального тифлокомментатора и специальному оборудованию, предоставленному Областной библиотекой для слепых.



Площадкой столь масштабного инклюзивного мероприятия выступил новый культурно- выставочный комплекс «Синара Центр» – единственный в своем роде со столь высоким уровнем доступной среды и продуманным архитектурным пространством, способным вместить большое количество гостей, в том числе на инвалидных колясках.



Отметим, что картина «Бойцовая воля» снята уральской кинокомпанией «Гермес Фильм».



По сюжету, боец смешанных единоборств заступается за девушку. В уличной драке он получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Путь спортсмена становится дорогой героя – человека, который собирает всю волю в кулак и достойно проходит испытания судьбы.



«Мы можем быть разными в физических способностях, но мы равны в понимании любви, настоящей дружбы, поиске жизненного пути и преодолении трудностей. У уральцев крепкий дух и сильное чувство локтя. Не случайно такой формат показа появился в Екатеринбурге», – делятся организаторы.



История главного героя тронула сердца зрителей – она по-настоящему близка многим, кто не сломился под гнетом обстоятельств и стал лишь еще тверже духом.



«Наш проект про инклюзию, которая мотивирует. Встречаясь и общаясь на таких мероприятиях, мы получаем стимул иначе смотреть на свои возможности, становимся мотиваторами друг для друга и получаем яркие примеры того, какой огромный внутренний ресурс есть у людей с инвалидностью», – добавляют организаторы «Гена Гуманизма».



Мероприятие прошло при поддержке СРОДИ «Доступная среда всем», Свердловской областной специальной библиотеки для слепых и Свердловского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих».

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