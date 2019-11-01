Оперативники свердловского УФСБ задержали высокопоставленного сотрудника Фонда содействия капремонту

17:33 | 21.11.2019

Сотрудники УФСБ по Свердловской области в результате проведенных мероприятий по противодействию коррупцию задержали в Первоуральске главного специалиста Западного территориального отдела Регионального Фонда содействия капитальному ремонту. Задержанный незаконно получал денежные средства от подрядчиков за оказание общего покровительства при приеме выполненных работ.



Размер денежных средств варьировался и составлял в среднем 3% от подписанных актов выполненных работ (форма КС-2). При очередной передаче денежных средств в размере 150 тысяч рублей от одного из подрядчиков 18 ноября указанный гражданин был задержан с поличным.



В настоящее время в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста Западного территориального отдела Регионального Фонда содействия капитальному ремонту. Он подозревается по п.п.«б»,«г» ч.7 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряжённый с вымогательством»). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 9 лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области, в настоящее время следователем Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие служебная и финансовая документация. Подозреваемый написал явку с повинной, где изложил обстоятельства совершённого преступления, с учётом чего в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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