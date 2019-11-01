В Ирбите осудили местного жителя за публичное оскорбление представителя власти

15:02 | 21.11.2019

Фото: yandex.ru/images

В Ирбите местный житель приговорен к обязательным работам за публичное оскорбление сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия было установлено, что житель Ирбита Алексей Кононов публично оскорбил начальника отдела ГИБДД МО МВД «Ирбитский». Вечером 12 июня этого года он разместил в открытом доступе видео, где в неприличной форме высказался в адрес сотрудника полиции в связи с исполнением им должностных обязанностей.



Суд признал Конова виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ на 160 часов. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»