«Ласточка» Пермь – Екатеринбург начнет курсировать уже в декабре

14:22 | 21.11.2019

Фото: ural.kp.ru

Из Перми в Екатеринбург «Ласточка» начнет ходить уже с девятого декабря. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Поезд будет курсировать через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка и Первоуральск. Из Перми «Ласточка» будет отправляться в 6:27. На дорогу будет уходить 5,5 часов. А из Екатеринбурга электричка отправится в 17:16.



Продавать билеты будут уже со следующей недели. Цена за один билет составит 1051 рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»