В Свердловской области водителю автобуса, пытавшемуся откупиться взяткой, назначили штраф

18:48 | 18.11.2019

Фото: podolsk.ru

В Богдановиче вынесли приговор водителю автобуса, пытавшемуся откупиться взяткой ряд нарушений. Инцидент случился во время проверки транспорта, которую сотрудники ГИБДД проводили в рамках профилактических рейдов «Ремень» и «Бахус».



Как рассказали в СУ СКР, сотрудники Госавтоинспекции остановив автобус, обнаружили в действиях водителя такие нарушения как несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; нарушение правил применения ремней безопасности; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.



Нарушителя проводили в служебный автомобиль ДПС для составления административных материалов. Однако мужчина решил откупиться, положив в перчаточный ящик служебной машины 12 тысяч рублей. Полицейские взятку не приняли.



В итоге по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 291 УК РФ мужчине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Также суд постановил обратить в доход государства деньги, предложенные полицейским в качестве взятки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»